Julie Deslauriers partage de sublimes photos de grossesse avec son amoureux!

37 semaines! Tic-tac, tic-tac, tic-tac...

La comédienne Julie Deslauriers a partagé de sublimes photos de grossesse en compagnie de son amoureux.





À quelques jours d'accoucher et d'accueillir pour la toute première fois la cigogne (elle est due pour la mi-août), Julie nous dévoile son adorable baby bump, croqué par la lentille de la merveilleuse photographe Sage Rebelle!





La comédienne rayonne en compagnie de son conjoint Jean-François St-Michel avec qui elle est en couple depuis huit ans déjà!

«C’est nous. Lui, @jfsm2010, l’homme un peu sauvage et existentialiste; moi, la femme candide et insouciante; dans mon bedon, Chou-fleur, le bébé mystère et... plus belle surprise de ma vie. 👼🏼.

Photo: la pétillante @sage_rebelle_photo assistée de la jolie @la_ze_na», dévoile-t-elle via Instagram.



Nul doute, la maternité va à ravir à la future maman!



On a pu voir la comédienne de 44 ans dans plusieurs séries québécoises telles Chambres en ville, Ent'Cadieux, , Rumeurs, Les Bougon, Virginie, Km/h, Destinées, Trauma, Destinées, 30 vies et La théorie du K.O.!

