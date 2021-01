Julie Houle opte pour une couleur de cheveux éclatée pour le confinement

Alerte au changement capillaire!

Eh oui, avec le confinement et le nouveau couvre-feu en vigueur depuis hier, la belle Julie Houle a décidé de saupoudrer un soupçon de folie dans son train de vie.

Bye bye les cheveux blonds, Julie a opté pour une couleur complètement éclatée pour ses prochaines journées à la maison: dites bonjour aux nouveaux cheveux de licorne de l'animatrice!

«Cheveux de confinement! 🙈💜 (désolée ma talentueuse Melanie Ouellet, panique pas maman, vous savez bien que ça part au lavage!) Demandez à #004, elle vous dira que sa maman est une licorne 🦄 ! Je laisse la magie opérer! Brille ta couleur (Ok, spirituellement ça doit venir de l’intérieur, mais moi j’applique ça in et out parce que je suis intense!) Faites-vous en pas, je serai blonde à mon retour à La Poule aux œufs d’Or en février!», dévoile-t-elle via Instagram.





Au passage, la belle animatrice précise à ses fans qu'elle sera de retour à la télévision, à la barre de La Poule aux oeufs d'or, en février prochain aux côtés de Sébastien Benoit, avec sa chevelure normale!

«La Poule aux œufs d’Or fait relâche jusqu’en février! Alors attendez-vous à des photos de chien, de plein air, d’enfants-école-à-la-maison-au-chalet (à suivre!) de planche à neige, de feu de foyer, de café... encore de café et de « face pas maquillée, cheveux pas arrangé mais avec un petit filtre parfois 😂 » ! Allez janvier 2021, impressionne-moi, je suis prête! #janvier #vacances #travailàlamaisonauchalet #randonnée #café #pasmaquillée #petitfiltrequandmême 😻 »





2020 aura été une année sous le signe de l'expérimentation capillaire... dans tous les sens! Découvrez les



