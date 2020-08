Julie le Breton dévoile un magnifique selfie au naturel sur la plage, aux Îles de la Madeleine

Julie Le Breton est sans conteste l'une des beautés naturelles du Québec!

Julie nous décroche le plus gros des sourires aujourd'hui alors qu'elle nous partage une adorable photo de son chien et elle, croquée sur le bord de la plage! En mode selfie, au naturel, la comédienne d'Épidémie, Victor Lessard et Les pays d'en haut est rayonnante à souhait alors qu'elle fait le plein de soleil, les pieds dans le sable chaud, aux Îles de la Madeleine.

«Toujours.⚓️», dévoile-t-elle tout simplement sur Instagram, nous partageant une photo carte postale en compagnie de son griffon Korthals qu'elle appelle affectueusement Chienchou (qui s'appelle véritablement Adèle).





Julie a la chance d'avoir de la famille qui vient des Îles et peut profiter des joies d'une maison en bord de plage lors de la saison chaude!



D'ailleurs, Radio-Canada a confirmé que le Bye bye 2020 aura bel et bien lieu cette année malgré la pandémie de coronavirus et qu’il sera piloté par la même équipe que les années précédentes: Simon Olivier Fecteau et Guillaume Lespérance... On croise les doigts pour que Julie Le Breton fasse partie de l'équipe à nouveau pour une deuxième année consécutive!



Vous aimerez aussi: