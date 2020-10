Julie Le Breton fait d'émouvants adieux à son personnage des Pays d'en haut

La sixième et dernière saison des Pays d'en haut s'annonce forte en émotions!

Des p'tits nouveaux débarqueront bientôt à Sainte-Adèle alors que Bianca Gervais et Sébastien Diaz feront partie de cette ultime saison, qui comportera six épisodes et sera diffusée à l'hiver prochain sur Ici Télé.



C'est le coeur lourd qu'on a pu lire les émouvants adieux au personnage de Délima, soeur de Séraphin interprétée par Julie Le Breton, via Instagram.

«Je pars à l’instant tourner mes dernières scènes des Pays d’en haut, le coeur lourd de gratitude, de rire, de travail acharné, de bouette et de fumée secondaire. Chapeau mon frère Vincent Leclerc, prince de rigueur et de générosité. Amitié et respect à tous les hommes forts et doux de Ste-Adèle. Amour infini pour la formidable sororité qui m’a unis, dans la solidarité et les corsets, à de formidables actrices. Je crois que nous avons su rendre hommage à ces femmes pionnières, trop longtemps relayées aux oubliettes de l’histoire racontée par et pour les hommes. Vous me manquez déjà. @sarahlabrosa @anneelisabethbosse @madeleinepeloquin @me_milot @brigittelafleur @lacharlo @mystsau @kdespatis @florencelongpre @biancagervais @romane_denis Sonia, Josée... et tant d’autres.

Pis @remipierrepaquin parceque Bidou tsé...», dévoile-t-elle.





Le retard des tournages dû à la pandémie de coronavirus a d'ailleurs entraîné des conflits d'horaire pour la belle Julie Le Breton, qui a dû délaisser son rôle dans la toute nouvelle série L'Oeil du cyclone.

Malgré les règles strictes imposées et la distanciation sociale, les comédiens des Pays d'en haut ont pu tourner dans les dernières semaines afin de boucler en beauté la série!





Julie Le Breton a d'ailleurs remporté récemment les trophées Artis 2020 pour la personnalité de l’année et du premier rôle dans une série dramatique saisonnière pour Épidémie.





