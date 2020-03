Julie Perreault a failli devenir la nouvelle lieutenante de District 31

Le nom de Julie Perreault est sur toutes les lèvres ces jours-ci, la comédienne ayant décidé de quitter la série fort populaire L'Échappée, dont elle tient la vedette depuis quatre ans!

«Ç’a été une longue réflexion. Ça n’a pas été une décision impulsive. Après la troisième saison, ce projet ne me convenait plus. J’étais allée au bout de mon personnage. Par loyauté, par respect pour mes camarades et les téléspectateurs, je leur ai donné un an pour finir l’histoire de Brigitte. C’était un choix périlleux, qui a affecté plusieurs de mes nuits de sommeil. Dans notre milieu, ça se fait peu d’abandonner un navire comme L’échappée!», confie Julie à Hugo Dumas de La Presse.



TVA

TVA



À la suite de nombreuses insatisfactions au niveau des textes de l'auteure Michelle Allen, ainsi que des tensions avec elle, Julie a renoncé au rôle de Brigitte Francoeur!

«Oui, j’avais des insatisfactions. C’était une évidence que je devais abandonner. Mais je ne parlais jamais de ça sur le plateau de tournage, j’ai toujours défendu les textes de façon professionnelle et je n’ai jamais eu de conflit avec l’équipe sur le plateau!»

Elle ajoute: «Michelle a toujours été ma première répondante sur L’échappée. Je me suis toujours adressée à elle. À partir du moment où j’ai manifesté mon intention de quitter, le lien s’est rompu, principalement de mon côté.»

Michelle Allen a aussi expliqué sa version des faits via sa page Facebook:





Si Julie avait pu quitter L'Échappée à la fin de la saison 3 comme elle le souhaitait, on aurait sûrement vu la comédienne débarquer dans LA série policière de l'heure: District 31! Eh oui, Julie Perreault était pressentie pour devenir la prochaine lieutenante du district 31, où elle aurait succédé à Jeff Morin (Luc Picard) - c'est la productrice de la série, Fabienne Larouche, qui a confirmé le tout au journaliste Hugo Dumas. Finalement, Julie a poursuivi pour une année de plus dans L'Échappée et le rôle a été attribué à Geneviève Brouillette, qui incarne magistralement le rôle de Gabrielle Simard.



Radio-Canada



Oui, ça, ça veut dire que Julie et son ancien amoureux Sébastien Delorme sont passés à deux doigts de jouer dans la même série... Julie en tant que lieutenante du fameux Poupou! N'empêche, on aurait adoré voir retentir Julie Perreault dans District 31, vu son fort potentiel dramatique, et la qualité indéniable de la série District 31, qui ne cesse d'augmenter chaque jour!

Pssst! Julie Perreault a fait une rare apparition aux côtés de ses enfants à cet événement!



Vous aimerez aussi: