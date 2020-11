Julie Ringuette animera une nouvelle émission sur les mariages de vos stars préférées!

ELLE Fictions présentera Elle a dit oui, sa première production originale, dès le printemps 2021!



L'émission animée par Julie Ringuette nous fera découvrir les dessous des mariages de nos stars préférées. Chaque semaine, la talentueuse animatrice invitera une personnalité québécoise à revivre, en souvenirs comme en musique, les moments forts entourant le jour de son mariage. Produite par Attraction Images, l’émission promet de vous faire vivre des moments attendrissants et émouvants!

« 2020-2021, une année bien remplie pour moi, avec un nouveau bébé, un nouveau talk-show et maintenant 10 ans de mariage! Je suis très heureuse d’être à l’animation de cette nouveauté et de pouvoir discuter avec mes invités de la plus belle journée de leur vie. Je m’engage à le faire avec beaucoup de complicités, d’émotions et d’humour! J’ai hâte de commencer les tournages! », confie Julie Ringuette dans un communiqué.



La liste des artistes invités n'a pas encore été dévoilée. Qui aimeriez-vous y voir?

Les 10 premiers épisodes de 30 minutes seront diffusés à compter du mois d’avril sur ELLE Fictions. On a très hâte de voir ça!



Rappelons que Julie Ringuette et son amoureux Pascal Morrissette auront bientôt la visite de la cigogne, qui leur apportera une deuxième petite fille. Les amoureux sont déjà parents de la petite Sam, qui est mignonne comme tout! On souhaite une belle fin de grossesse à la star!



Vous aimerez aussi :