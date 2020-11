Julie Ringuette et Pascal Morrissette sont parents à nouveau!

Julie Ringuette a accouché!

La star et son amoureux, Pascal Morrissette, ont accueilli leur deuxième enfant aujourd'hui.

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, il s'agit d'une petite fille qui se prénomme Eva.

Au moment d'annoncer la formidable nouvelle, vendredi après-midi, Julie Ringuette et Pascal Morrissette ont dévoilé une toute première photo du bébé :

Elle est tellement mignonne!

La belle Eva pourra compter sur sa grande soeur, Sam, née en juin 2018.

Suite à la naissance de cette dernière, Julie Ringuette nous avait confié qu'elle était comblée par son rôle de maman :

« C’est fou! J’adore tellement la vie de maman, j’aime ma petite fille! Le papa est complètement gaga. En plus, c’est une petite vedette d’Instagram déjà (rires), les gens l’adorent. Je ne me suis empêchée de rien… je m’entraîne, je travaille, je voyage… et elle suit! C’est un bon bébé, elle est très relaxe et dispo, elle suit notre rythme. Elle est souriante, elle n’est pas malade, pas chialeuse, elle est très curieuse! »

L'arrivée d'Eva dans leur vie ne fera que décupler leur joie!

On souhaite tout le bonheur du monde à l'adorable famille avec leur nouveau petit trésor!

