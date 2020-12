Julie Snyder dévoile 3 superbes photos en plein air!

Julie Snyder profite à fond de ses vacances!

En pause de La semaine des 4 Julie pour le temps des Fêtes, la célèbre animatrice s'est installée dans une magnifique région du Québec : Charlevoix!

Très heureuse d'être dans ce petit coin de paradis, Julie Snyder a partagé plusieurs photos sur Instagram.

Voici les clichés en question, qui nous permettent de voir la star en train de dévaler les pentes de ski du Massif et de prendre l'air sur la plage enneigée :

« Au bord de la plage @villedebaiesaintpaul pas besoin de crème solaire !!! »

Julie Snyder sur Instagram

Julie Snyder sur Instagram

Elle est radieuse!

On retrouvera Julie Snyder à la barre de La semaine des 4 Julie le 11 janvier à 21h sur Noovo. D'ici là, vous pouvez revoir tous les épisodes de l'automne gratuitement sur Noovo.ca!

On vous invite aussi à découvrir les 15 looks les plus marquants de la célèbre animatrice cette saison!

La semaine des 4 Julie/Noovo

