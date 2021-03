Julie Snyder dévoile une première photo dans son nouveau condo

C'est fait!!!

Les nouveaux départs, ça fait toujours du bien et Julie Snyder a enfin atterri dans son nouveau petit cocon douillet. Eh oui, la belle animatrice a dévoilé via Instagram qu'elle avait officiellement quitté sa grande maison d'Outremont pour son nouveau condo! Et Coconut a plutôt l'air de se plaire à sa nouvelle vie...

«Une nouvelle vie commence aujourd’hui, dodo dans notre condo!!! @coconut_snyder enfin déménagée #girlpower», dévoile Julie, visiblement heureuse de ce nouveau changement.



On pourra d'ailleurs suivre le fameux déménagement de l’animatrice et productrice dans le nouveau magazine Le jour J, sur les ondes de Canal Vie, alors que Julie nous ouvrira pour une rare fois les portes de sa vie privée. Après avoir élevé ses deux enfants dans une immense maison centenaire, Julie a mis les 15 dernières années de sa vie dans des boîtes et a tourné la page sur un nouveau chapitre!

On pourra suivre Julie et sa famille alors qu'ils se replongeront dans leurs nombreux souvenirs... Quel est le plus beau cadeau que Julie a reçu de Céline Dion? Le jouet de ses enfants le plus précieux à ses yeux? La robe la plus marquante de sa carrière? Que contiennent les boîtes de son appartement de Paris qu’elle n’a pas ouvertes depuis des lustres? Ah! Ce chantier sera tout sauf ce qu’elle avait imaginé... et encore plus!

«Je souhaite créer un nouvel environnement qui symbolisera les changements dans ma vie et j’entends bien vivre dans un nouveau décor créatif, éclaté et zen», lance Julie. «Avec moi, rien n’est convenu en décoration, il ne faut donc pas s’attendre à voir les couleurs pantone de l’année! Je compte bien mettre la main à la pâte aux côtés d’une équipe d’experts composée de Georges Bardagi, l’un des agents d’immeuble les plus réputés du pays, et des designers de talent Jacinthe Piotte et Nicola Tardif-Bourdages!»





Pour l'instant, on peut remarquer que Julie a opté pour une cuisine d'un blanc éclatant! Puisque les tournages de cette nouvelle émission de rénovations se poursuivent jusqu'à l'été, on pourra donc voir Julie et ses enfants, tout comme Coconut, dans leur nouveau chez-soi!





Pssst! Connaissiez-vous le talent caché de Julie sur les pentes?





Vous aimerez aussi: