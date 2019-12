Julie Snyder est à la recherche de nouveaux talents

Julie Snyder sera à la barre de son tout nouveau talk-show La semaine des 4 Julie dès le 6 janvier.



La populaire animatrice a lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux. Elle est à la recherche de plus grands talents de la province!



Chant, musique, danse, cirque, magie, humour, théâtre, culture générale... Tous les talents sont acceptés. Voyez ci-dessous le message de la vedette :







Vous croyez avoir ce qu'il faut pour séduire Julie Snyder et son équipe? Inscrivez-vous maintenant et courez la chance de remporter 10 000$!



Rappelons que la star sera très bien entourée sur le plateau de son nouveau talk-show.



Voici quelques-uns de ses collaborateurs :

Olivier Niquet de La soirée est (encore) jeune

Marie-Lyne Joncas

Arnaud Soly

Mélissa Bédard

Dominic Paquet

Le naturopathe Martin Allard

Véronique Claveau

Khate d'Occupation Double Afrique du Sud





