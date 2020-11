Julie Snyder fait tourner les têtes dans une sublime robe en sapin de Noël!

On se plonge dans l'ambiance des Fêtes aujourd'hui grâce à Julie Snyder!



La célèbre animatrice et productrice nous surprend chaque jour sur le plateau de La Semaine des 4 Julie avec ses tenues plus originales les unes que les autres!



Cette fois-ci, la vedette a voulu surprendre Karine St-Michel, exclue d'OD Chez Nous cette semaine, avec une robe en sapin de Noël. Rappelons que la jeune femme s'était comparée à un sapin de Noël lors d'un party avec tous les candidats dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.



Voici la sublime tenue de Julie Snyder, confectionnée par Michel Robidas :



C'est franchement réussi, n'est-ce pas? Trop drôle!



Ne manquez surtout pas La Semaine des 4 Julie ce soir! Le comédien Pierre Brassard, l'humoriste Mathieu Dufour et l'ex-candidate d'OD Afrique du Sud Khate Lessard seront sur le plateau de l'émission!



D'ici là, découvrez 8 magnifiques looks de Julie Snyder sur le plateau de son émission cette saison!



Noovo



