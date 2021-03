Julie Snyder « flotte de bonheur » d'être en nomination au Gala Artis!

Julie Snyder a publié un message rempli de gratitude, aujourd'hui sur Instagram!

C'est que la célèbre animatrice de La semaine des 4 Julie se retrouve en nomination au Gala Artis 2021 dans la catégorie Animateur/Animatrice de magazines culturels et talk-shows.

Julie Snyder est très touchée de voir son nom dans cette prestigieuse catégorie, surtout quand on sait que c'est le public qui vote!

Voici le texte inspirant de la star québécoise, dans lequel elle prend le temps de souligner le talent des autres personnalités en nomination pour ce prix Artis :

« Merci au public ! Je dis souvent qu’il y a 4 Julie : la femme, la mère, l’animatrice et la productrice.

Aujourd’hui l’animatrice flotte de bonheur et de reconnaissance.

La femme se sent portée par tout cet amour qui tombe à point.

La mère est contente que ses enfants constatent qu’il ne faut jamais lâcher.

La productrice remercie toute la fabuleuse équipe de La Semaine des 4 Julie et l’équipe de Noovo.

Je félicite aussi mon 'vice-président' @guyalepage, la reine @cloutierv, le brillant Patrick Huard et l’adorable @andrerobitaille !

Merci à vous toutes et tous qui êtes si fidèles sur ma page Instagram, j’aime vous lire, vous m’inspirez et vos commentaires m’alimentent beaucoup. »

Une grande dame qu'on aime suivre à travers ses folies, soir après soir à La semaine des 4 Julie. D'ailleurs, avez-vous vu sa robe en forme d'érable, hier soir ?

La création, faite sur mesure pour Julie Snyder, lui permettait même de faire couler du sirop d'érable :

Elle est parfaite!

Pssttt...! Concernant le Gala Artis 2021, on a appris ce matin que Maripier Morin figurait parmi les nommés... dans la catégorie Rôle féminin/séries dramatiques saisionnières! Cette décision a énormément fait réagir dans le milieu artistique ainsi qu'auprès du public. Revoyez tous les détails dès maintenant!

