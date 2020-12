Julie Snyder magnifique dans une superbe robe noire à la finale d'OD Chez Nous!

Julie Snyder a attiré tous les regards, dimanche soir, lors de la grande finale d'OD Chez Nous!



La célèbre animatrice et productrice était magnifique dans une superbe robe noire pour révéler l'identité du coup de coeur du public. Avec ses sublimes cheveux et son regard charbonneux, Julie Snyder avait l'air d'une star hollywoodienne!



Voici le look de la vedette :

Noovo

Noovo

Noovo



Elle est tellement belle!



Julie Snyder accueillera Noémie et Vincent, le couple gagnant d'Occupation Double, ce soir sur le plateau de La Semaine des 4 Julie. Il s'agira de la toute première entrevue télévisée des deux tourtereaux. C'est à ne pas manquer!



Sur une autre note, Jay Du Temple a révélé qu’il y aura une nouvelle édition d’Occupation Double à l’automne 2021 sur Noovo - pandémie ou non - et qu’il sera toujours à l’animation pour une cinquième saison consécutive.



Fans d'OD, soyez là toute la semaine sur Noovo et Noovo.ca, du lundi au jeudi à 18h30, pour voir des émissions avec du contenu inédit. La très attendue Heure de vérité sera diffusée le 6 décembre prochain à 18h30!



Vous aimerez aussi :