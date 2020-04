Julie Snyder s’ouvre sur le futur d'Occupation Double Brésil

Julie Snyder s'est confiée sur l'avenir d'Occupation Double Brésil, cette semaine!

L'animatrice, qui produit la populaire télé-réalité, est bien consciente que le tournage ne pourra pas se dérouler comme prévu à cause de la crise du coronavirus.

Les auditions, habituellement, ont lieu au printemps. Avec le confinement et la distanciation sociale, cette tradition sera nécéssairement chamboulée. En ce qui concerne le tournage de l'émission, rien n'est certain.

Voici ce qu'a déclaré Julie Snyder sur le futur d'Occupation Double Brésil lors d'une discussion virtuelle avec PL Cloutier :

« Il y a plusieurs scénarios sur la table et il n'y en a aucun qui est arrêté en ce moment. Et c'est la même chose pour la Semaine des 4 Julie. [...] Comme tout le monde, on vit au jour le jour, c'est-à-dire que ça change d'une journée à l'autre! »

Et voici l'extrait vidéo en question :

Si tout se passe comme prévu, il y aura une bande de célibataires désireux de devenir célèbres (et influenceurs) qui s'envoleront vers le Brésil avec l'animateur Jay Du Temple à la fin de l'été.

Il s'agira de la quatrième saison animée par l'humoriste et présentée à V.

On va suivre les développements avec beaucoup d'intérêt!

Vous aimerez aussi: