Justin Trudeau et France Beaudoin à Tout le monde en parle dimanche

Justin Trudeau sera à Tout le monde en parle ce dimanche!

Le premier ministre du Canada, présent devant les caméras chaque avant-midi depuis le début de la crise de la COVID-19, accordera une entrevue à Guy A. Lepage et Dany Turcotte.

L'animateur aura certainement plusieurs questions à poser à Justin Trudeau concernant les mesures à venir au pays.

Karine Paradis

France Beaudoin sera elle aussi présente lors de la prochaine édition de Tout le monde en parle. On aura peut-être droit à quelques scoops sur l'émission En direct de l'univers spéciale fête des Mères! Ce hors-série sera présenté le samedi 9 mai prochain.

Outre France Beaudoin et Justin Trudeau, le talk-show réunira l'ancienne présidente de Médecins sans frontières Dre Joanne Liu, l'humoriste Arnaud Soly, le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec Pierre Fitzgibbon, le « Pharmachien » Olivier Bernard et Richard Séguin, qui offrira une performance musicale.

Tout le monde en parle/Radio-Canada

Rappelons que l'émission du dimanche soir à Radio-Canada est désormais diffusée en direct afin d'être collée sur l'actualité pendant la crise de la COVID-19.

De plus, la saison actuelle de Tout le monde en parle est prolongée, toujours en raison de la pandémie, jusqu'au 24 mai prochain.

L'émission est présentée le dimanche dès 20h à ICI Télé et en version audio à ICI Première.

