Kaled d'OD Espagne, l'ex de Cintia, sera à OD Chez Nous dimanche!

Kaled, le candidat qui a remporté Occupation Double Espagne avec Cintia en 2013, fera une apparition à OD Chez Nous ce dimanche!

Kaled et Cintia, en plus de gagner le grand prix de la télé-réalité, formaient un véritable couple. Ils ont été ensemble quatre mois avant d'annoncer leur séparation au printemps suivant l'émission. Ils avaient alors évoqué qu'ils préféraient se quitter avant de se faire du mal.

Cette année, la belle brunette est l'une des participantes favorites du public. Maintenant âgée de 34 ans, Cintia est arrivée à OD Chez Nous avec plusieurs autres candidats des éditions précédentes. Au fil des semaines, elle s'est rapprochée de Marjorie et surtout, de Kevin.

Julie Perreault - Noovo

Est-ce que l'arrivée de Kaled à OD Chez Nous le temps d'une soirée viendra changer les choses?

Au moment d'annoncer sa séparation avec Cintia, en avril 2014, il avait déclaré ceci :

« Nos chemins se séparent même si on n’est pas en chicane. On est encore proches, on se parle quasiment tous les jours. On s’est aimé vraiment beaucoup. Mais on ne pouvait pas connaître l’avenir. Les chicanes de couple, les hauts et les bas des dernières semaines ont fait en sorte qu’on a tous les deux décidé qu’il était mieux d’aller chacun de son côté. C’est dommage, c’est une déception, d’autant plus qu’on était dans une émission où l’amour est mis en valeur »

Ne manquez pas le passage de Kaled à OD Chez Nous dimanche soir prochain dès 18h30 sur Noovo. Ça semble être le plan parfait pour ajouter un peu de pagaille dans l'histoire!

Pssttt...! Revoyez ce moment croustillant d'OD Espagne où Kaled annonçait à Cintia qu'il l'avait trompée mais qu'il n'avait « pas bougé » :

