Karine Gonthier-Hyndman est en deuil

Nous offrons toutes nos condoléances à Karine Gonthier-Hyndman, ses amis et ses proches, qui sont en deuil.

La comédienne vit un moment extrêmement difficile puisque son grand-papa a rendu son dernier souffle.

«Mon grand-père est décédé récemment. Il était arrivé au bout de sa vie. C’était dans l’ordre des choses, mais c’est difficile de vivre des funérailles pendant la covid», a-t-elle confié au 7 Jours.



Elle ajoute: «Ne pas pouvoir serrer les gens qu’on aime, ne pas pouvoir serrer ma grand-mère qui vient de perdre son mari, devoir faire attention, mettre des gants et porter des masques, ça déshumanise des situations qui sont déjà vraiment difficiles à vivre. [...] J’aimerais bien qu’on soit capables de retrouver un calme et une quiétude dans le quotidien. Je n’ai pas d’aspiration grandiose: je veux juste retrouver un quotidien qui soit doux...»

Karine Paradis



L’hiver prochain, Noovo proposera Entre deux draps, une fiction originale produite par KOTV. Karine Gonthier Hyndman, Guillaume Girard, Virginie Ranger-Beauregard, Pier-Luc Funk, Bénédicte Décary, François Papineau, Matthieu Pepper, Fayolle Jean Jr., Antoine Pilon et Simon Pigeon forment la solide distribution de cette nouveauté dont les tournages se sont déroulés dans les dernières semaines.

Entre deux draps est une comédie à sketchs de 10 épisodes de 30 minutes présentant le quotidien de quatre couples et deux colocs d’âges et de milieux différents. Sur un ton réaliste, cette comédie explore de façon crue et désarmante toutes les situations vécues. Campés dans le décor de leur chambre à coucher, un des seuls endroits où l’on peut vraiment être soi-même, les personnages livrent, sans filtre, leurs opinions et leurs états d’âme sur une foule de sujets. Éducation argent, vie de couple, grands enjeux de société: rien n’est tabou!



Noovo



Cette nouveauté met en vedette des comédiens qui habitent déjà ensemble, couples ou co-locataires, permettant de tourner librement et en toute sécurité. Karine jouera donc la conjointe de son amoureux dans la vraie vie, le comédien et humoriste Guillaume Girard (Frank vs Girard)... ça promet!



