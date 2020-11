Karine St-Michel revient sur son aventure à OD Chez Nous dans un texte poignant!

Karine St-Michel est revenue sur son aventure à Occupation Double Chez Nous dans une publication sur son compte Instagram.



Son long message est adressé au public ainsi qu'aux autres candidats de la télé-réalité.

Dans un texte poignant, la populaire influenceuse explique que son passage à l'émission lui a permis de faire une introspection personnelle.



« Cette année, j’ai compris que la maturité, ce n’est pas de ne plus faire aucune erreur. La maturité, c’est de reconnaître ce qu’on doit travailler et d’essayer de trouver des solutions pour s’améliorer. La maturité, ce n’est pas de ne plus avoir aucune émotion lorsque l’on vit des moments difficiles. La maturité, c’est de les exprimer et d’essayer de les comprendre, même si c’est compliqué.

À OD, cette année, j’ai compris que je dois arrêter de m’excuser de partager une émotion, peu importe si elle est négative ou positive. J’ai appris à avoir de la compassion pour les gens qui m’insultent et me rejettent. J’ai appris à avoir plus d’auto-compassion lorsque je fais ou dis des choses qui me confrontent.

Même si je suis de plus en plus capable de reconnaître mes limites, je vais probablement continuer d’avoir des réactions que plusieurs ne comprendront pas. Je vais continuer de m’exprimer beaucoup trop intense, sans m’en rendre compte, sur ce que je veux réellement dire. Je vais continuer de m’excuser quand je pleure ou quand je suis en colère. Je vais continuer à me sentir rejeter parfois pour si peu. Et ce, même si je sais que je dois m’améliorer sur tout ça et sur plusieurs autres aspects. C’est un processus qui prend du temps!

Mais le principal, c’est que je vais continuer à guérir mes blessures et apprendre à mieux réagir aux situations qui se présentent à moi. »



La belle Karine était de passage à La Semaine des 4 Julie en début de semaine. Sa soeur lui a fait une belle surprise : elle lui a adopté une petite chienne prénommée Priya!









Elle est adorable, n'est-ce pas?



On espère qu'elle s'entendra bien avec Caissy, l'autre chienne de Karine St-Michel!



