Karine Vanasse célèbre une formidable nouvelle!

Karine Vanasse a reçu des tonnes de messages de fans du Royaume-Uni au cours des dernières semaines. Elle ignorait pourquoi elle était soudainement si connue de l'autre côté de l'océan... jusqu'à ce qu'elle apprenne que la série Cardinal, dans laquelle elle tient le rôle principal, connaît un immense succès au Royaume-Uni!

En effet, la quatrième saison de ce thriller policier est présentée sur la chaîne BBC2 et se retrouve au numéro un des séries dramatiques de l'année! De plus, près de 2 millions et demi de téléspectateurs ont été au rendez-vous chaque semaine pour regarder Cardinal!

Karine Vanasse a partagé l'excellente nouvelle avec ses abonnés Instagram :

« Oh c'est pour ça que je reçois autant de messages du Royaume-Uni! Je viens d'apprendre que la saison 4 de Cardinal a été regardée par 2,38 millions de personnes au Royaume-Uni et est présentement la série dramatique #1 de l'année sur BBC2. Et selon ce que vous me dites, plusieurs d'entre vous avez maintenant décidé de regarder à nouveau la série en entier ou avez poursuivi avec la lecture des romans de #gilesblunt qui ont inspiré la série. Vous êtes tellement impliqués auprès des personnages... Merci! »

Quelle bonne nouvelle!

Chez nous, les 4 saisons de Cardinal sont disponibles sur Crave en français et en anglais et sur Super Écran sur demande.

