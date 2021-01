Karine Vanasse dans une nouvelle minisérie des producteurs de L'heure bleue et Yamaska!

Karine Vanasse sera la vedette de la toute nouvelle série Après!



L'actrice Québécoise tiendra l'un des rôles principaux aux côtés de David Boutin, Madeleine Péloquin, Alexa-Jeanne Dubé, Marc Béland, Alexandre Goyette, Juliette Gariépy, Gaston Lepage, Jeanne Roux-Côté et plusieurs autres.



Cette minisérie est produite par Duo Productions (Anne Boyer et Michel D’Astous) et écrite par François Pagé, qui signe sa première fiction télévisuelle!



Voici le synopsis officiel de Après :

À la suite d’un drame que personne n’a pu prévoir ni éviter, et qui est pourtant de plus en plus commun dans nos sociétés occidentales, les habitants de Lac Sabin, une petite localité des Laurentides, devront apprendre à survivre, à se reconstruire, à revivre, et même à tenter de comprendre l’irréparable. Mais est-ce possible dans les circonstances ? Si oui, comment ? Y arriveront-ils tous ?



Ce drame aura des conséquences physiques, psychologiques et sociales sur Maryse Malo (Karine Vanasse), mère monoparentale et gérante de l’épicerie, et également sur tous les habitants du village, dont Laurence (Madeleine Péloquin), la soeur de Maryse, médecin à la clinique locale ; Antoine (David Boutin), l’intervenant dépêché pour soutenir la communauté ; Toussaint Salva (Martin-David Peters), le maire dépassé par les événements ; Suzanne et Victorin (Alexa-Jeanne Dubé et Anglesh Major), les policiers locaux aux prises avec les dommages collatéraux ; Roger Thomas (Marc Béland), un homme d’affaires qui aura des décisions difficiles à prendre ; Danielle (Kathleen Fortin), une employée à la situation familiale difficile ; Eric (Steve Laplante) pour qui ce drame ajoute à ses malheurs ; Évelyne (Jeanne Roux-Côté), une jeune mère qui tentera de survivre ; et Joey, Vanessa, Simone et Danahée (Robin L’Houmeau, Juliette Gariépy, Aurélia Arandi-Longpré et Camille Vincent), quatre jeunes particulièrement brassés par les événements.​



Désormais rien ne sera plus pareil à Lac Sabin. Chaque personnage réagira à sa façon. Quelques-uns s’effondreront, d’autres voudront fuir et recommencer leur vie ailleurs et certains se révéleront devenir des leaders positifs et tenaces. Après est un drame humain, social et collectif, mais surtout un récit porteur d’espoir.



Le tournage de Après débutera le 18 janvier prochain. Les six épisodes réalisés par Louis Choquette seront disponibles sur ICI TOU.TV EXTRA au printemps 2021.



D'ici là, la comédienne est en vedette dans le succès télé Cardinal. Vous pouvez voir ou revoir les 4 saisons de ce thriller policier dès maintenant sur Crave!



