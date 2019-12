Karine Vanasse et Madeleine Péloquin sublimes pour une séance photo!

Karine Vanasse et Madeleine Péloquin sont nos vedettes du jour!

Les deux actrices sont de grandes amies dans la vie et ont décidé de terminer l'année en s'offrant une séance photo ensemble!

Elles ont pris la pose devant la lentille du photographe Jeremy Dionn.

Tous les clichés sont en noir et blanc et dégagent une puissance artistique extraordinaire! Avec leur maquillage glamour et leur look haute couture, Karine Vanasse et Madeleine Péloquin sont plus belles que jamais!

Voici quelques images de cette séance photo unique :

« Et la voix de Leonard Cohen qui nous accompagnait dans le studio. Comme lorsque nous l’avons vu sur scène au Radio City Hall après le tournage de 30 Vies. Ou lorsque nous l’avons croisé au Mozza à Los Angeles. La profondeur de la voix de Leonard, jamais très loin entre nous deux. A Thousand kisses deep »

« Terminer l’annee avec elle et eux. On y est allé pour un mot. Sollicitude. Affection et attention soutenue. Oui. Soutenue. »

« When friendship, caring and solicitude goes and grows beyond words. »

Elles sont renversantes!

Vous aimerez aussi: