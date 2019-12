Kassandra Bergeron de XOXO est enceinte

La belle Kassandra Bergeron connaîtra bientôt, et pour la toute première fois, les joies de la maternité!

Eh oui, la maquilleuse qu'on a connue dans l'aventure XOXO l'automne dernier est enceinte. La belle blonde a annoncé la grande nouvelle sur Instagram hier, dans la folie des festivités du temps des Fêtes!

«On cache quelque chose dans ma petite bedaine depuis maintenant 16 semaines, le plus beau cadeau que la vie a pu me faire c’est vous deux 💕 •

Lorsque j’ai annoncé à mon petit frère et ma petite soeur que notre famille s’agrandissait ✨», dévoile-t-elle aux côtés de son amoureux, tenant une photo de son échographie.



Kassandra file le parfait amour avec son conjoint Francis Ouellette depuis cinq mois!





Tous nos voeux de bonheur aux amoureux! Bientôt, vous serez trois!



