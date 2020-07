Katherine Levac animera L'amour est dans le pré!

Katherine Levac est officiellement la nouvelle animatrice de L'amour est dans le pré!

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour le public, qui l'adore, et pour elle, qui est une fan invétérée de la télé-réalité!

En effet, l'humoriste regarde L'amour est dans le pré depuis la toute première saison et a souvent déclaré en entrevue qu'elle rêvait d'animer l'émission!

Un souhait qui sera exaucé dès l'hiver prochain à V!

Voici le petit mot de Katherine Levac concernant ce nouveau défi emballant :

« Je suis extrêmement heureuse de ce nouveau mandat! Je suis une adepte de l’émission depuis ses débuts. Voir des histoires d’amour sincères se développer, s’attacher à des gens authentiques, c’est ce qui vient tous nous chercher dans L’amour est dans le pré. Je me retrouve dans ces personnes vraies au cœur vaillant. J’ai très hâte de les accompagner dans leur quête amoureuse et de pouvoir être là, avec eux. Je ne pouvais pas demander mieux comme premier rôle à l’animation d’une émission. Merci aux équipes de V, Bell Média et Attraction Images pour la confiance et l'opportunité de reprendre la barre de cette émission si chère au public québécois. »





On est vraiment contents de voir Katherine Levac réaliser ce rêve professionnel!

Rappelons que la célèbre rouquine a grandi sur une ferme à St-Bernardin, en Ontario. Elle aura donc un malin plaisir à retrouver cet univers dans lequel elle a grandi!

Marie-Ève Janvier a réagi à cette grande annonce sur son compte Instagram : « Bravo Katherine Levac! Tu seras parfaite! Hâte d'écouter la 9e saison! »





Instagram @marieevejanvier







Les candidats de la prochaine saison dévoilés sous peu

Les 8 célibataires de la 9e saison de L'amour est dans le pré ont été choisis! On devrait connaître leur identité au cours des prochaines semaines, on garde l'oeil ouvert!

Vous aimerez aussi: