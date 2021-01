Kevin Lapierre a participé à une autre téléréalité avant Occupation Double

Notre lion en chef est vraiment un PRO des téléréalités et c'est peu dire!

Eh oui, avant d'atterrir dans Occupation Double Afrique du Sud, en 2019, le beau Kevin Lapierre a usé du pouvoir de la moustache et tenté sa chance dans une autre téléréalité de dating afin de trouver l'amour... Le goût de l'amour, sur Canal Vie, en 2016!



Canal Vie



Dans cette émission de dating, l'humoriste Martin Vachon accompagnait des célibataires prêts à utiliser leurs talents culinaires comme arme de séduction massive pour trouver l'âme soeur. Six candidats (trois gars et trois filles) cuisinaient à tour de rôle leur repas préféré pour le sexe opposé. À chaque service, ils dégustaient les plats dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Martin Vachon jouait à l'entremetteur pour que la magie opère autour d'une table arrosée. À la fin de la soirée, chaque célibataire choisissait son plat préféré et son candidat coup de coeur dans le but de former un match parfait!

Et il semble que Kevin Lapierre ait eu la cote auprès de la gent féminine, qui «capotait» littéralement sur lui...





Le candidat en danger cette semaine de Big Brother Célébrités a donc participé à OD Afrique du Sud, OD Chez Nous, À table avec mon ex et Le goût de l'amour. Avec toute cette expérience derrière la cravate, croyez-vous que le lion sera éliminé ce dimanche soir, sur les ondes de Noovo, pour la deuxième élimination de Big Brother Célébrités?

En tout cas, on souhaite à l'alliance des «gens qui s’adonnent bien ensemble et qui votent de la même façon», formée de Kevin, Lysandre Nadeau, Camille Felton, Jean-Thomas Jobin, Claude Bégin, Kim Clavel et François Lambert, de sauver leur boy puisque le beau Kevin a confié qu'il souhaitait exposer les membres de son alliance s'il devait partir ce soir!



