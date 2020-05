Khate d'OD Afrique du Sud est maintenant blonde!

Khate d'Occupation Double Afrique du Sud n'est plus brune!

L'influenceuse a décidé de jouer le tout pour le tout : elle est devenue blonde!

Au moment de dévoiler sa nouvelle tête à ses 154 000 abonnés sur Instagram, elle a remercié son coloriste... qui est une autre ex-vedette de télé-réalité, Kevins-Kyle de Loft Story!

Voici le nouveau look de Khate d'OD Afrique du Sud :

C'est tellement beau! Un magnifique changement pour l'été!

Avec la photo, Khate explique qu'évidemment, la rumeur voulant qu'elle soit enceinte n'était pas vraie : elle n'a pas de système reproductif féminin!

Voici ce qu'a écrit la jeune femme trans :

« WELL , je n'ai présentement pas de bébé dans le ventre puisque c'est impossible , je n'ai pas d'utérus nis même de système reproducteur MAIS je porte un bébé depuis plusieurs mois et j'ai bien hâte de le mettre au monde ! J'ai SI hâte d'en apprendre plus dans l'après OD !! AMEN »

À ce qu'on comprend, elle travaille sur un projet secret qu'elle appelle son « bébé » et on pourra avoir plus de détails en regardant la nouvelle émission Après OD animée par Marie-Lyne Joncas!

D'ailleurs, les deux premiers épisodes sont déjà en ligne sur Noovo.ca et ce qu'on y apprend sur les candidats et leur aventure à OD Afrique du Sud est plus que croustillant! Camille a entre autres parlé de sa relation avec Olivier Primeau et Trudy a admis avoir frenché un candidat de La Voix!

