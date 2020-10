Khate Lessard d'OD Afrique du Sud est plus blonde que jamais!

Khate Lessard a une toute nouvelle tête!

La candidate d'Occupation Double Afrique du Sud a dit adieu à ses cheveux bruns : elle est maintenant blonde platine!

Pour réaliser cette transformation capillaire, la jeune femme a de nouveau été fidèle à son coiffeur, Kevins Kyle de Loft Story.

Voici le nouveau look de Khate d'OD Afrique du Sud :

« Blondes have more fun ... they say 😉 Merciii à mon babe @kevinskyle__kk de faire de moi une vrais chatte 🔥 »

Plusieurs autres ex-candidates de téléréalité ont commenté le nouveau look de Khate.

Maude d'OD a écrit « Waaaaaa😍 » sous la première photo. Vanessa Grimaldi de The Bachelor a commenté « HELLLOWWW🔥🔥 » alors que Rafaëlle Roy de La Voix a simplement écrti « Es*i Khate 😍 ».

Noémie et Alanis d'OD ont elles aussi approuvé ce changement de tête qui lui donne l'air d'une véritable top-modèle!

Rappelons qu'au début de l'été 2020, Khate Lessard avait adopté la coloration de l'heure en se faisant faire de larges mèches blondes dans une chevelure brune.

Gracieuseté de Kevins-Kyle

Visiblement, cette tendance qui avait aussi rejoint Mélissa Bédard et Karine d'OD est passée assez vite chez les stars québécoises!

