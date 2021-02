Kim Clavel de Big Brother Célébrités est en deuil

Kim Clavel de Big Brother Célébrités vit présentement des moments difficiles. Son grand-père est décédé.



La boxeuse a appris la mauvaise nouvelle cette semaine lors d'une conversation au téléphone avec sa mère.



« J'ai une relation particulière avec mes grands-parents. Imaginer ma grand-mère toute seule, ça m'attriste beaucoup. Je ne peux pas croire que je n'entendrai plus sa voix et son odeur. Je ne pourrais pas le serrer dans mes bras. Je n'aurais jamais pensé que la dernière fois que je l'ai vu, c'était la dernière fois. Je sais que ma grand-mère va pouvoir se reposer d'une certaine façon parce qu'elle prenait beaucoup soin de lui. Pour la première fois de sa vie, elle va pouvoir penser juste à elle », a confié avec émotion Kim Clavel.



Voyez le moment touchant ci-dessous :







On envoie toutes nos pensées à Kim Clavel et sa famille pendant ce moment difficile.



Heureusement, la jeune femme pourra compter sur le support de ses complices dans la maison de Big Brother Célébrités!



Vous aimerez aussi :