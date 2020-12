Kim Rusk animera L'école de demain, un documentaire à voir sur Canal Vie!

Kim Rusk animera le documentaire L'école de demain en décembre sur Canal Vie!



La populaire animatirce a côtoyé le personnel et les élèves de l’école St-Paul de Beauharnois durant une année scolaire afin de comprendre leurs besoins et leurs enjeux. De quelle façon le bâtiment et les installations d’une école peuvent-ils contribuer à la réussite scolaire?

Depuis plus de 60 ans, la plupart des écoles du Québec ont été construites sur le même modèle et ne répondent plus à la réalité des élèves d’aujourd’hui. Le gouvernement du Québec souhaite changer la donne et s’engage à investir massivement dans l’école du futur en mettant en pratique, entre autres, les réflexions entamées par le Lab-École qui favorise la communication, le travail d’équipe, la créativité et l’activité physique.

Ce documentaire se penche sur les défis qu’affrontent les écoles qui veulent moderniser leurs installations et leurs façons d’enseigner et met en lumière des initiatives inspirantes d’écoles partout au Québec et ailleurs dans le monde.

C'est à ne pas manquer le 9 décembre prochain à 20h sur Canal Vie!



L'école de demain, une idée originale de Kim Rusk et David Gauthier, est produit par Bell Média. Le documentaire de 60 minutes sera également disponible sur Crave dès le 9 décembre.



Sur une autre note, Kim Rusk a célébré les 2 ans de sa fille Billie en octobre dernier. Afin de souligner cette journée toute spéciale, la vedette a partagé une mignonne photo sur les réseaux sociaux. Voyez le mignon portrait ici!





Karine Paradis

