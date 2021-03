L'Amour est dans le pré de retour pour une 10e saison l'an prochain

Ce n'est plus un secret pour personne: L'Amour est dans le pré est LE petit plaisir coupable des Québécois!

C'est définitivement LA meilleure nouvelle de la journée... Ce soir, c'est avec BONHEUR qu'on a appris de la bouche de la belle Katherine Levac que non seulement la téléréalité la plus authentique du Québec soufflera sa 10e bougie l’an prochain, mais que l'animatrice reviendra pour une deuxième année à la barre de l'émission!

On sort les bulles! Encore PLUS de bébés dans le pré à prévoir dans les prochaines années...







Dès maintenant, les agriculteurs(trices) intéressé(e)s par cette aventure enrichissante peuvent s’inscrire sur Noovo.ca. Provenant de partout au Québec, les célibataires qui veulent s’inscrire doivent travailler à temps plein sur une ferme ou encore sur la ferme familiale et être âgés de 18 ans et plus. À noter qu’il n’y a pas de limite d’âge. Peu importe l’origine, l’orientation sexuelle ou la région, les candidats et candidates doivent avoir une démarche sérieuse et être ouverts à trouver l’amour!



Si regarder L’amour est dans le pré est notre petit plaisir coupable, suivre le parcours des agriculteurs une fois l’émission terminée est tout aussi délectable! Depuis sa première émission diffusée en 2013, L'Amour est dans le pré a formé plus d’une douzaine de couples toujours ensemble et a vu naître 22 bébés – ce chiffre atteindra 24 bambins cette année!

La 9e saison se poursuit la semaine prochaine

Jeudi prochain à 20 h sur Noovo et Noovo.ca, les agriculteurs font leur choix. Après les visites chez leur prétendant et leurs prétendantes, ils annoncent à qui ils donnent rendez-vous pour une escapade amoureuse à Montréal. Un moment difficile avant de faire des activités avec l’élu(e) de leur cœur!

