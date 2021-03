L'amour est dans le pré: découvrez chez quels prétendant et prétendantes les agriculteurs iront!

Les agriculteurs nous ont fait vivre beaucoup d'émotions au cours des derniers épisodes de L'amour est dans le pré!



Ces derniers ont dû faire des choix difficiles afin de déterminer pour qui leurs sentiments étaient les plus forts. Dès jeudi prochain, les célibataires rendront visite à leur prétendant ou leurs prétendantes pour en apprendre un peu plus sur leur vie à l'extérieu du monde agricole.



Si pour certains le choix est clair, pour d'autres le coeur balance toujours!





L'amour est dans le pré/Noovo



Alex

À la fin du séjour à la ferme, Alex et David ont confirmé que leurs sentiments étaient réciproques. Il est donc tout naturel pour Alex de rendre uniquement visite à David à Salaberry-de-Valleyfield. Les deux tourtereaux nous ont d'ailleurs touché droit au coeur en s'avouant leur amour dans l'épisode de jeudi soir :

Denis

Malgré le fait qu’il ressent quelque chose de très spécial pour Ève, Denis veut être certain de son choix et enfin pouvoir vivre la belle histoire dont il rêve. Il rendra donc visite à Josée à Montebello et Ève à Saint-Raymond dans le but de valider ses sentiments.

Noovo



Julien

Julien partira visiter Alyssia à Saint-Jérôme et Chloé à Saint-Alexis-des-Monts. Même s’il n’a pas ressenti de forte connexion pour l’une ni pour l’autre lors du séjour à la ferme, tout pourrait changer!







Marc-Antoine

Décidé à être plus démonstratif, Marc-Antoine révélera un peu plus ses sentiments lors de sa journée avec Anne à Vaudreuil-Dorion, pour qui il ressent quelque chose de plus fort. Il ira ensuite voir Alexa à Lévis avec qui il passera une très belle journée. À sa grande surprise, Marc-Antoine sortira de ces visites plus confus que jamais!







Martin

Sérieux dans sa démarche, Martin ira rendre visite à Audrey à Laval et Émilie à Saint-Anicet. Même si, depuis leur sortie à la distillerie, Martin a une attirance et un intérêt marqué pour Émilie, il souhaite en apprendre davantage sur chacune des filles afin de faire le meilleur choix.





Noovo



Suite à ces visites diffusées lors des deux prochains épisodes, les agriculteurs feront une escapade romantique avec l’élu(e) de leur cœur dans la grande région de Montréal. C’est à ne pas manquer!

Ne manquez pas L'amour est dans le pré avec Katherine Levac chaque jeudi à 20h sur Noovo et Noovo.ca!



