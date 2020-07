L'amour est dans le pré: découvrez les candidats de la saison 9!

On connaît maintenant l'identité des nouveaux candidats de L'amour est dans pré!

Au cours de la 9e saison la populaire télé-réalité, on suivra à nouveau des agriculteurs et, potentiellement, une agricultrice en quête de l'amour!

Il s'agira de la toute première saison animée par l'humoriste Katherine Levac.

Voici le portrait des huit agriculteur(rice)s qui pourraient faire parti de L'amour est dans le pré, saison 9 :

Alex

L'amour est dans le pré / V

Âge : 30 ans

Ville : Saint-Elzéar, Chaudière-Appalaches

Producteur laitier, avicole, porcin, acéricole et meunerie



Alex est copropriétaire d’une ferme très diversifiée où il travaille avec son frère, ses parents et son oncle. Ayant complété un baccalauréat en agroéconomie, il s’occupe surtout du volet administratif et financier de l’entreprise, en plus de faire ses tâches agricoles. Il habite seul la maison de son enfance qu’il espère rénover lorsqu’il aura rencontré l’homme de sa vie. Il adore les voyages, le crossfit, la lecture, le jardinage, la cuisine, la randonnée. Il aimerait pouvoir partager tout ça avec un gars prêt à déménager à Saint-Elzéar, qui sait ce qu’il veut et où il s’en va.



Voyez la vidéo de présentation d'Alex ici.

Andy

L'amour est dans le pré / V

Âge : 24 ans

Ville : Saint-Odilon-de-Cranbourne, Chaudière-Appalaches

Producteur laitier et porcin



Andy travaille depuis qu’il a 8 ans sur la ferme de son beau-père, une ferme laitière de grande taille. Il partage son temps entre le métier de pompier à Victoriaville, pompier volontaire à Saint-Odilon de Cranbourne et celui d’agriculteur dans son village. Gars de gang, Andy aime se retrouver avec ses amis pour pratiquer des sports, comme la balle-molle et le hockey. Il aime aussi assister à des événements country que ce soit au Québec ou à l’extérieur du pays. Il apprécie les petites choses de la vie et aimerait partager ces petits bonheurs avec une fille simple, attentionnée avec de bonnes valeurs familiales, qui n’a pas peur de dévoiler ses sentiments et qui est démonstrative.



Voyez la vidéo de présentation d'Andy ici.

Denis

L'amour est dans le pré / V

Âge : 59 ans

Ville : Neuville, Capitale-Nationale

Producteur laitier et de maïs sucré



Denis est la 10e génération de l’entreprise familiale et il en est très fier. Il délègue tranquillement ses tâches à son fils qui prendra la relève. Il s’occupe principalement du maïs sucré, de la récolte à la vente. À 59 ans, Denis veut avoir la chance de revivre le sentiment amoureux et retrouver une complicité avec une femme. Il aimerait partager avec sa douce des petits plaisirs simples, comme un souper au restaurant ou une balade en moto spider. Denis est un travaillant, un gars à son affaire. Il est très sociable et impliqué dans sa communauté: il a été pompier volontaire, mais aussi conseiller municipal.



Voyez la vidéo de présentation de Denis ici.



Julien

L'amour est dans le pré / V

Âge : 30 ans

Ville : Saint-Antoine-sur-Richelieu, Montérégie

Producteur laitier et de grandes cultures



Julien est en processus de transfert de la ferme familiale où il travaille principalement avec ses parents. Il aime les travaux aux champs et la mécanique. Ayant vécu beaucoup d’expérience de vie, il est maintenant rendu à une étape où il veut fonder sa propre famille. Il veut une fille active, indépendante, qui aime se lever tôt et embarquer dans ses mille et un projets. Très manuel, il aime travailler le bois. Il a d’ailleurs confectionné quelques meubles et décorations pour agrémenter sa maison. Dans ses temps libres, il consacre beaucoup de son temps à l’érablière familiale. Il adore se retrouver dans le bois à faire du 4 roues ou à bucher.



Voyez la vidéo de présentation de Julien ici.

Marc-Antoine

L'amour est dans le pré / V

Âge : 25 ans

Ville : Pike River, Montérégie

Producteur de veaux de grain et de grandes cultures



Pour Marc-Antoine, sa passion a toujours été le football. Suite à sa carrière de footballeur, l’appel de la terre familiale a été plus fort que lui. Il y travaille donc à temps plein depuis plus de 2 ans. Sur l’entreprise, il produit principalement des veaux de grain, vendus directement de la ferme. Il tente de plus en plus de se diversifier en offrant également aux clients des œufs ainsi que du poulet. Il est maintenant rendu au moment de sa vie où il veut s’investir dans une relation et s’établir avec la bonne fille. Il cherche une blonde qui aura son emploi à l’extérieur de la ferme, une fille sportive avec un bon esprit de famille. Marc-Antoine se considère comme un gars heureux et optimiste.



Voyez la vidéo de présentation de Marc-Antoine ici.

Martin

L'amour est dans le pré / V

Âge : 25 ans

Ville : Mirabel, Laurentides

Producteur laitier



Martin est copropriétaire de la ferme familiale avec ses parents. Ils ont aussi d’autres animaux : poulets, poules pondeuses, cochons, qui sont destinés à leur consommation personnelle. Ils sont donc pratiquement autosuffisants. Martin est fier d’être un agriculteur et espère réellement trouver une fille qui comprendra son mode de vie. Il voudrait partager sa réalité avec quelqu’un qui aimerait travailler avec lui sur la ferme. Il est prêt à fonder une famille et souhaite avoir ses enfants jeunes. Il a un grand cercle d’amis et, pour lui, ça vaut de l’or, tout comme la famille. Dans ses temps libres, il aime faire de la motoneige et jouer au dek hockey.



Voyez la vidéo de présentation de Martin ici.

Pier-Luc

L'amour est dans le pré / V

Âge : 21 ans

Ville : Saint-Daniel, Chaudière-Appalaches

Producteur ovin



Jeune agriculteur pour qui les valeurs familiales sont très importantes, Pier-Luc vient d’une famille de 6 enfants. Il souhaite reprendre les rênes de l’entreprise, une production ovine qu’ils ont commencé à exploiter il y a 5 ans. Malgré son jeune âge, il souhaite trouver la bonne fille qui voudra aller s’établir avec lui sur la ferme et fonder sa famille. Il est important pour lui que cette fille travaille à l’extérieur de l’entreprise, qu’elle soit simple, attentionnée, loyale et fidèle. Fier de ses ancêtres, il demeure dans la maison de ses arrières grands-parents. Il se voit y vivre en couple et y élever ses nombreux enfants. Pier-Luc aime se retrouver dans le bois, faire du 4 roues, aller dans les festivals et les rodéos.



Voyez la vidéo de présentation de Pier-Luc ici.

Roxane

L'amour est dans le pré / V

Âge : 27 ans

Ville : Saint-Maurice, Mauricie

Productrice laitière



Roxanne est une fille qui adore les animaux! Après avoir étudiée dans le domaine et être allée travailler pour des producteurs laitiers, elle s’est monté un plan détaillé et elle est parvenue, l’an passé, à acheter sa propre ferme laitière. Elle met toute son énergie dans son entreprise, elle n’a donc pas de temps à consacrer à rencontrer de nouvelles personnes. Son idéal de gars est un homme avec un horaire stable, indépendant, manuel, qui se ferait un malin plaisir à venir l’aider et lui faire à souper pendant qu’elle finit le train. Roxanne est une fille très déterminée qui obtient ce qu’elle veut et qui est prête à mettre les efforts pour y arriver.



Voyez la vidéo de présentation de Roxane ici.

Parmi ces huit agriculteur(rice)s, ce sont ceux qui auront reçu le plus de demandes sérieuses de prétendant(e)s correspondant au profil recherché qui feront partie de la prochaine saison de L'amour est dans le pré.

Si l'un de ces candidats vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour tenter de participer à l'émission dès maintenant sur Noovo.ca !

