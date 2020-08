L'amour est dans le pré: Jennifer dévoile de superbes photos de son nouveau-né

Jennifer de L'amour est dans le pré a partagé d'adorables photos de son nouveau-né au cours des derniers jours sur Instagram!

L'heureuse maman et son amoureux, Ludovic V., ont accueilli leur quatrième enfant ensemble à la mi-juillet. Il s'agit d'une petite fille en pleine santé qui se prénomme Amaya!

Voici les superbes photos du bébé partagées par Jennifer de L'amour est dans le pré sur son compte officiel :

« Être en amour un 4eme fois »

« Vivre tant d'émotions en sachant que nous sommes chanceux de vivre avec autant de petits amours dans nos vies❤️ Ce n'est pas toujours rose , mais nous vivons chaques moment ensembles et à 100%! Nous sommes une équipe , lui et moi et même les enfants et moi! Il y a des pleurs , des chicanes, du ménage , de l'épuisement mais surtout beaucoup de rires , d'amour et des souvenirs ❤️

Crédit photo : @stephanielapenseephotographe »

« Quand les grands sont couchés, on peut finalement se coller🥰 #2semainesdéjà #bebe4 #mamancomblée »

« Cet amour qu'elle a la chance de vivre une troisième fois 🥰 #bigsister #littlehelper #bestfriends »

Quelle adorable famille! Ils ont l'air aux anges avec l'arrivée de ce quatrième petit trésor!

Rappelons que Jennifer et Ludovic V. sont aussi parents des petites Stella et Olivia ainsi que du jeune Logan, qui a vu le jour en février 2019.

Le couple, que l'on a connu dans la 3e saison de L'Amour est dans le pré, s'est marié en septembre 2018 lors d'une merveilleuse cérémonie champêtre devant famille et amis!

On leur souhaite tout le bonheur du monde!

