L'amour est dans le pré: Jennifer dévoile un avant-après de sa perte de poids!

Jennifer de L'amour est dans le pré a dévoilé son impressionnante perte de poids, cette semaine sur Instagram!

L'heureuse maman de 4 enfants, qui a rencontré son amoureux dans la saison 3 de la télé-réalité, a expliqué que sa silhouette avait changé avec les années en raison de ses grossesses rapprochées. En octobre dernier, Jennifer a décidé de « prendre la perte de poids au sérieux », raconte-t-elle.

La jolie blonde qui a conquis le coeur du public à L'amour est dans le pré a donc changé son alimentation et fait désormais plus d'exercice.

Voici les photos avant-après de Jennifer ainsi que son petit mot expliquant comment elle a perdu du poids si rapidement :

« Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez à quel point j'ai de la difficulté à accepter le changement que mon corps a vécu depuis maintenant 4 ans dû à mes grossesses rapprochées. À chaque fois que je me mets à perdre du poids, j'apprends que je suis enceinte. Je n'étais pas bien dans ma peau à chaque accouchement. Comme plusieurs femmes d'ailleurs. L'automne dernier, j'ai décidé de changer la manière donc je me voyais. Oui, je suis en surplus de poids. Oui, j'ai des vergetures, de la cellulite. Mais j'ai aussi 4 merveilleux enfants. Je reconnais la chance d'être capable d'en avoir. Et j'ai commencé à percevoir mon corps d'une autre manière plus saine. Pendant 1 an, j'ai aimé mon corps, je l'ai remercié de me donner la chance de donner la vie une quatrième fois. En octobre 2020, j'ai décidé de prendre la perte de poids au sérieux. En si peu de temps, je suis tellement fière de mon changement!!! Si vous me connaissez bien, vous savez à quel point ce sont des photos difficiles pour moi de partager, mais je crois que si je peux encourager d'autres personnes à se prendre en main, je vais le faire. ❤️💪

La première photo date du 12 octobre 2020 et la deuxième du 30 novembre 2020. »

« Merci à tous pour vos magnifiques commentaires et encouragements par rapport à ma perte de poids!!!! J'ai eu énormément de questions à savoir quel était mon truc!! Il n'y à pas de magie là dedans!!! Une meilleure alimentation, de l'exercice physique et pour compléter le tout j'utilise des [suppléments] qui m'aident beaucoup à régulariser mon système. Une combinaison de tout ça m'a aidé à me rendre ici! La constance est la clé!!! Vous êtes une communauté en or!!!!! Merci beaucoup! »

Rappelons que Jennifer et Ludovic V. sont parents de la belle Amaya, née l'été dernier, des petites Stella et Olivia ainsi que du jeune Logan, qui a vu le jour en février 2019.

Le couple, que l'on a connu dans la 3e saison de L'Amour est dans le pré, s'est marié en septembre 2018 lors d'une merveilleuse cérémonie champêtre devant famille et amis!

