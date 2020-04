L'Amour est dans le pré: Qui est la mystérieuse «troisième fille» dont Hugues s'est épris?

Hugues est certainement celui qui a fait le plus jaser lors de la dernière saison de L'Amour est dans le pré... et pas pour les bonnes raisons!

Le vigneron de 6 pieds 4 a provoqué plus d'une fois la colère dans les salons des Québécois en jouant avec les sentiments de Chloé et Maryska. D'ailleurs, le pire reste encore à venir puisque ce jeudi, lors du dernier épisode qui prendra place au Manoir du Lac William, Hugues devra clarifier certaines choses suite à son parcours ambigu, en plus de faire des révélations qui en surprendront plus d’un...



V Télé



En regardant le teaser de la grande finale, on apprend qu'il «y a une autre fille» dans la vie de Hugues! Eh oui, une troisième femme! Si on en croit Hugo Dumas de La Presse, l'identité de cette mystérieuse nouvelle flamme nous laissera bouche bée!

«J’ai regardé l’épisode de jeudi (20 h), et la publicité qui roule actuellement ne ment pas: il y a une autre fille dans la vie du tombeur (improbable) de Rougemont. Cette portion a été insérée en fin d’émission, et c’est une révélation explosive.

Vous vous doutez que la fille en question – il ne s’agit pas d’un divulgâcheur – n’est ni Maryska ni Chloé. L’animatrice Marie-Eve Janvier, qui paraît exaspérée, comme nous, par les cachotteries de Hugues, posera les questions nécessaires et se portera à la défense des deux célibataires ayant été flouées dans cette histoire.

L’identité de la troisième fille vous jettera à terre. Conseil à Hugues: ne pas fouiner sur Facebook jeudi à 21 h 01. Il mangera assurément une autre claque en ligne. Les mots «trou de cul» résonnent dans cette heure de télé bien compacte, qui renferme aussi d’heureuses nouvelles et, hélas! une annonce de séparation!», dévoile Hugo Dumas aujourd'hui.

Ouf! Ça promet! Préparez le vino pour jeudi soir, car ça risque de faire des flammèches à l'écran! En espérant que Hugues prenne une petite pause des réseaux sociaux après la finale de L'Amour est dans le pré, parce que ça va chauffer dans les commentaires (comme ce que Philippe a vécu la semaine dernière, après avoir avoué en voyage à Jessica qu'il n'avait pas de papillons!).





Alors que la 8e saison de L’amour est dans le pré tire à sa fin, Jayson, Nicolas, Philippe, Hugues et Rémy se retrouveront ce jeudi lors de l'épisode ultime au Manoir du Lac William pour faire le point sur leur aventure à L’amour est dans le pré. L’animatrice Marie-Eve Janvier en profitera pour prendre des nouvelles de leur retour à la réalité et des couples qui auront été formés cette saison (et une séparation)!



V Télé



En primeur, Marie-Eve Janvier recevra la visite du couple chouchou de la dernière édition: l’agriculteur Julien et sa douce Isabelle! Toujours aussi amoureux, ils viendront nous parler de leur histoire un an après leur participation à la téléréalité. Aussi, l’équipe de production partira à la rencontre de Chloé et Olivier de la saison 5, quelques semaines avant que passe la cigogne!



V Télé

V Télé



Marie-Eve a annoncé une bien heureuse nouvelle lors du 12e épisode de L’amour est dans le pré diffusé jeudi soir dernier: la téléréalité qui peut se vanter d’avoir mis au monde de nombreux couples (et plus d’une vingtaine de bébés!) reviendra pour une 9e saison l’hiver prochain sur V!



Vous aimerez aussi: