L'Échappée: Une nouvelle auteure pour la série et découvrez quand débutera la nouvelle saison!

La 5e saison de L'Échappée est attendue de pied ferme par les fans!





Alors que les tournages ont repris en mode distanciation sociale depuis l’instauration des mesures sanitaires visant à contrer la COVID-19, on apprend aujourd'hui qu'une nouvelle auteure fera son entrée dans la série. Eh oui, la plume de Michelle Allen ne sera plus utilisée pour les besoins de la série et les rennes de la scénarisation seront maintenant donnés à Mylène Chollet (Fugueuse 2, Le jeu), qui collaborait déjà aux textes de L'Échappée depuis 2016. Quant à Michelle Allen, elle été promue au rôle de productrice au contenu!



À notre grand bonheur, la série atterrira sur nos petits écrans le lundi 26 octobre prochain et huit épisodes seront diffusés lors de l'automne prochain.

Rappelons que Julie Perreault ne fera pas partie de la cinquième saison de L'Échappée!



Que nous réserve cette nouvelle saison?

Malgré les efforts de Noémie, la fusion a eu lieu et L’Échappée abrite désormais une garde fermée pour jeunes contrevenants. De retour sur le terrain comme travailleuse sociale, Noémie est plongée en pleine tourmente lorsqu’une terrible tragédie s’abat sur la famille d’Astrid. Le verdict dans l’histoire du testament d’Armand est imminent. Martine a de grands plans pour l’auberge, Jade a d’autres visées et Claudie devra bientôt choisir son camp.





Des comédiens de talent viennent se greffer à la distribution en incarnant des nouveaux personnages:



Isabelle Blais: Kim Labonté – Kim est la sœur de Macha et la tante d’Astrid. Elle s’est récemment installée à Sainte-Alice pour se rapprocher de son chum Stéphane qui vit à Matane.

Pierre-Luc Brillant: Stéphane Giroux – Stéphane est capitaine sur un crevettier et il vit à Matane. Il sort avec Kim depuis un peu plus de deux ans et s’est beaucoup attaché à ses enfants.

Chantal Fontaine: Gisèle Bayeur – Brillante, efficace et faisant l’admiration de plusieurs de ses collègues, Gisèle est la nouvelle supérieure de Marie-Louise.

Sylvain Marcel: Thomas Bourgoin – Nouveau directeur de l’Échappée; malgré sa dégaine militaire et son humeur toujours égale, Thomas suscite le respect plutôt que la crainte. Discipline, ponctualité et respect des procédures sont au cœur de son approche.

Marie-Eve Beaulieu: Dre Catherine Chénier – Colorée et attachante, Catherine est la psychiatre qui accompagne les jeunes de l’Échappée.

Steve Gagnon: Jean-Simon Beausoleil – Jean-Simon quitte Montréal et achète un terrain à Sainte-Alice en vue de s’y installer de façon permanente. Il fait la rencontre de Jade et c’est tout de suite électrique entre eux.

Sam-Éloi Girard: Manu Rhéaume-Côté – Condamné pour homicide involontaire, Manu est admis en garde fermée à l’Échappée après s’en être pris à son éducateur dans un centre de Gaspé.

Schelby Jean-Baptiste: Chloé Fontaine – Malgré son manque d’expérience, Chloé est très motivée à faire ses preuves comme travailleuse sociale à l’Échappée.

Mathieu Drouin: Jules Labonté – Fils de Kim, Jules est un jeune adolescent plutôt solitaire. Ce qu’il préfère par-dessus tout: passer du temps avec sa cousine Astrid et jouer aux jeux vidéo.

Victoria Bouchard: Charlie Labonté – Charlie est la fille de Kim et la cousine d’Astrid. Même si elle est bien jeune pour tout comprendre du drame qui s’abat sur sa famille, elle fait preuve de maturité.

