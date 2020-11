L'horaire de Ciné-Cadeau est enfin dévoilé!

L'hiver sera définitivement plus doux grâce à UNE chose: Ciné-Cadeau!

Alors que les premiers flocons sont tombés et que Noël se rapproche dangereusement, ça veut aussi dire que c’est presque le moment de l’année où Ciné-cadeau nous présente nos classiques de Noël. Quoi de mieux que de regarder Astérix et Obélix, Lucky Luke et les Dalton ainsi que les aventures de Tintin et Milou en pyjama, chocolat chaud à la main, pendant cette période de congé?

Ciné-cadeau est de retour dès le 12 décembre! Les films incontournables des Fêtes seront diffusés trois fois par jour. De plus, grande première à Ciné-cadeau: le public pourra choisir le film qui sera diffusé le soir de Noël, le 25 décembre à 18 h 30. Lequel de Nelly et Simon: mission Yéti, Les Dalton en cavale, De la neige pour Noël, Gnoméo et Juliette ou Astérix chez les Vikings sera déclaré Choix du public 2020?



La chaîne offrira près de 70 films d’animation pendant les Fêtes et en ajoutera autant dans les cases de Cinéma en fête à midi et en soirée. À voir ou à revoir: Forrest Gump, La guerre des tuques, la trilogie complète du Seigneur des anneaux, Babine, Seul au monde, Séraphin: un homme et son péché, et tant d’autres œuvres du 7e art, garantes de belles soirées.



UN TAS DE FILMS DE NOËL ET UN MARATHON HARRY POTTER

Tout le mois de décembre, ELLE Fictions est en mode célébrations! Chaque jour, du matin au soir, vous pourrez vous émerveiller devant une programmation de films des Fêtes à volonté. Pour découvrir quels films vous ne devez pas manquer, c'est par ICI!

Enfin, dès le 21 novembre, la magie de Poudlard prendra vie à tous les samedis sur Noovo alors que Harry, Ron et Hermione tenteront le tout pour le tout afin de vaincre Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le- Nom. Ça promet!



