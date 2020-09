L'oeil du cyclone: Véronique Cloutier et Christine Beaulieu partagent une première photo de tournage

C'est parti mon kiki!

Le tournage de L'oeil du cyclone, une comédie à sketchs qui s’articule autour des tribulations d’une mère célibataire, a débuté le 23 septembre dernier après un long retard lié à la pandémie de COVID-19. Ce retard a notamment entraîné des conflits d’horaire et c’est Christine Beaulieu qui incarnera Isabelle Gagnon, personnage qui devait être porté à l'écran par Julie Le Breton.

Christine Beaulieu joue d'ailleurs la sister de Véronique Cloutier dans la série et cette semaine, le duo nous a donné un aperçu des tournages en publiant de premières photos sur les réseaux sociaux!

«C’est parti pour #loeilducyclone 🌪

La chance que j’ai de jouer sa sœur ❤️ @cric22

(La photo où on est collées a été prise dans la période de 15 minutes à laquelle on a droit pour jouer une scène à moins de 2m)», dévoile Véro sur le plateau de tournage au bar à vin le Rouge Gorge.





Tout comme dans District 31 et 5e rang, l'équipe de L'oeil du cyclone bénéficie d'un maximum de 15 minutes par jour pour jouer des scènes à moins d’un mètre de distance les uns des autres! La course contre la montre doit se faire aller dans ce petit 15 minutes de répit...



L'oeil du cyclone sera offerte en primeur dans la section Véro.Tv de l'extra de Tou.Tv. La série aborde avec humour le thème de la charge mentale avec laquelle les mères doivent négocier au quotidien. Malgré toute la planification et le bon vouloir, la vie est parfois un long dérapage contrôlé! Le corps peut prendre une pause: la tête, elle, ne s’arrête jamais.





Isabelle Gagnon (Christine Beaulieu), 39 ans, est mère monoparentale de trois enfants et à la tête de son entreprise d’organisation de mariage. Elle fera la démonstration que la garde peut être partagée, mais pas les préoccupations constantes. Il y a quelque chose de tragi-comique à voir cette femme miraculeusement survivre (avec le sourire) à toutes ces tâches au fil des sketchs composant chaque émission. Mais lorsque nous sommes dans l’œil du cyclone, il faut parfois tourner les coins ronds en matière d’éducation, d’amitié, de travail et de recherche de l’âme sœur.

Au quotidien, Isabelle jongle avec ses jumeaux Emma (Lilou Roy-Lanouette) et Jules (Joey Bélanger), sa fille aînée Jade (Emi Chicoine), son ex (Patrick Hivon) et la nouvelle jeune blonde de ce dernier (Catherine Souffront), sa mère (Danielle Proulx) plus portée sur le jugement que les compliments et sa sœur Éliane (Véronique Cloutier), à la fois son quatrième enfant et sa meilleure amie. Isabelle est humaine, généreuse, attachante, vulnérable, dangereusement drôle… et en manque de sommeil.

Parmi les comédiens qui font partie de la distribution, on retrouve Isaac Brosseau, Luc Senay, Myriam Gaboury, Tania Kontoyanni, Dominic Roch-Sickini, Karl-Antoine Suprice et Bruno Marcil. Ça promet!



