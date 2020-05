﻿La comédienne Julie Deslauriers va être maman et dévoile son adorable baby bump!

Comment on dirait ben ça...

«C'est cool, carrément buzzant, pis c'est même trippant. C't'écoeurant, c'que j'entends. Capoté? Dérapper, dans l'mille. C'est complètement débile!»

Alerte au baby bump! La comédienne Julie Deslauriers nous colle le plus grand des sourires au visage aujourd'hui alors qu'elle nous confie qu'elle attend la cigogne. Enceinte de six mois, c'est sur Instagram que celle qui a marqué toute une génération d'ados dans Les Intrépides et Watatatow a annoncé la grande nouvelle, dévoilant du même coup son adoooorable baby bump!

«Je ne pourrais plus le cacher même si je voulais: mon bedon bien rond de 6 mois de grossesse! 🤰🏻🤗⚡️ Ça bouge là-dedans!!! La petite crevette du début est devenue un boxeur très actif… et il me reste encore 3 mois! 😱 Sentir la Vie grandir en soi est quelque chose d’I-N-I-M-A-G-I-N-A-B-L-E. J’ADORE être enceinte! Prends ton temps Chou-fleur, je ne suis pas pressée de te voir la binette. Laisse-moi vivre ces moments de grâce que j’attendais depuis longtemps… 👼🏼 Photos: @jfsm2010 son papa to be que j’aime», dévoile Julie.





C'est d'ailleurs le futur papa qui a croqué la binette de sa douce et a immortalisé le tout en photo!

Tous nos voeux de bonheur aux amoureux!





On a pu voir la comédienne de 44 ans dans plusieurs séries québécoises telles Chambres en ville, Ent'Cadieux,Tribu.com, Rumeurs, Les Bougon, Virginie, Km/h, Destinées, Trauma, Destinées, 30 vies et La théorie du K.O.!

Psssst! Découvrez comment vos stars préférées profitent de la canicule au Québec!



Vous aimerez aussi: