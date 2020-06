La comédienne Marie-Hélène Thibault est en deuil

Nous offrons toutes nos condoléances à Marie-Hélène Thibault (Les Magnifiques, L'Heure bleue, Catherine), ses amis et ses proches, qui sont en deuil. La comédienne vit un moment extrêmement difficile puisque son père, Simon Thibault, est décédé en avril dernier de la COVID-19. Il avait 82 ans!

C'est en entrevue avec le Journal de Montréal que Marie-Hélène s'est confiée:

«Il est parti en 24 heures. Comme bien d’autres, je l’ai vu du bout du lit, il était inconscient. Je lui ai dit bye, sa conjointe aussi...»

Le week-end du 11 avril dernier, la comédienne apprenait que son papa avait été testé positif à la COVID-19, seulement une journée après son décès au CHSLD Champlain, dans la ville de Verdun. Dans la foulée des événements, Marie-Hélène n'en veut pas du tout au CHSLD qui s'occupait de son père puisqu'elle a vu les bons soins proférés par l'établissement à son papa lors des cinq dernières années... puisque celui-ci souffrait d’Alzheimer depuis 12 ans déjà.

On a aussi appris avec tristesse qu'une tante de la comédienne était récemment décédée dernièrement, en raison de la pandémie.





On envoie une dose massive de bonnes énergies à la comédienne et sa famille dans ces moments plus que difficiles!

Pssst! La comédienne est en vedette dans le film Vivre à 100 milles à l'heure, disponible cette semaine sur Crave!



