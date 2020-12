La drag queen Rita Baga participera à Big Brother Célébrités!

Après avoir appris que le chanteur Claude Bégin et le boxeur Jean Pascal participeront à Big Brother Célébrités, voilà qu'on connaît l'identité du deuxième candidat qui se joindra à l'aventure!



Il s'agit de la populaire drag queen Rita Baga, qui s'est récemment illustrée dans la compétition Canada's Drag Race : que la meilleure gagne.

La grande nouvelle a été annoncée ce soir sur le plateau de La Semaine des 4 Julie.





Noovo



Tel que mentionné précédemment sur enVedette, cette adaptation québécoise du concept américain mettra en lumière des stars de chez nous. On pourra y voir des artistes, des influenceurs, des athlètes et d'autres personnalités bien connues du public évoluer devant les caméras! Qui seront les prochains candidats? On vous tiendra au courant!

Soyez devant vos écrans le 10 janvier prochain, sur les ondes de Noovo!





Noovo



