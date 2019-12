La faille: LA nouvelle série policière à regarder avec Maripier Morin et Isabel Richer!

Un duo mère-fille formé d'Isabel Richer et Maripier Morin, c'est presque trop beau pour être vrai!



Karine Paradis



Plus qu'un dodo avant le tout début de La faille… ENFIN!

Eh oui, l’une des séries les plus attendues de l’hiver est sans aucun doute La Faille, qui met en vedette pour la toute première fois dans un rôle principal au petit écran Maripier Morin! Tout juste revenue au Québec après avoir passé le mois de novembre en France afin de parfaire son accent international, la belle animatrice et toute la distribution de La faille nous invitaient aujourd’hui à découvrir les deux premiers épisodes de la série qui atterrira sur Club Illico dès demain.

«Mon personnage (Sophie) a été un charme à jouer; sa quête est vraiment intéressante parce qu’elle est toujours là, sous-jacente à l’enquête pour trouver le meurtrier. On est vraiment dans une histoire satellite à l'enquête principale. Sophie a une relation très complexe avec sa mère, c’est aussi un personnage qui est très loin de moi, et réussir à lui donner vie et qu'elle soit crédible, c’était un beau défi pour moi! J’ai été très bien entourée alors ça c’est super bien passé, autant avec Patrice Sauvé que tous les acteurs! J'étais dans la ouate!», me dévoilait Maripier.



Avec la fin de la série Ruptures, c’est un réel bonheur de retrouver si vite Isabel Richer dans ce nouveau thriller de huit épisodes d’une heure qui se déroule pour une rare fois dans le Grand Nord québécois, à Fermont.

«Céline, c’est une fille cartésienne, brillante... Elle est aussi workaholic, au détriment de sa vie privée: elle a une super bonne job, mais elle est toute seule et sa fille ne veut plus lui parler. Parallèlement à ça, elle est très instinctive, elle scanne les gens, émet rapidement des hypothèses sur quelqu'un et elle a souvent raison! D’ailleurs, à un moment donné, j’avais posé à un enquêteur aux homicides une question: «Qu’est-ce qui fait que dans une gang de jeunes enquêteurs, il y en a un qui va sortir du lot?» En dehors de ce qu’ils ont appris dans les livres et comme méthodes d’enquête, il m’avait confirmé que c’était ça, cette attitude et confiance-là que Céline a, ce sont les qualités qui font d’elle une bonne sergente-détective! Céline a la capacité à mettre sa sensibilité de côté afin de bien faire son travail, ce que son collègue Alex n’a pas… il doit travailler fort pour y arriver. En côtoyant sa fille, on va d’ailleurs la découvrir plus vulnérable; une brèche va se créer à cause de sa venue dans sa vie et on va finir par comprendre pourquoi!», me confiait Isabel, qui est allée le mois dernier dans le Sud et qui a gardé son beau teint bronzé pour amorcer l’hiver!



Il faut dire que les comédiennes ont vécu un réel coup de foudre sur le plateau de tournage... et c’est peu dire!



«Isabelle, je me réveille la nuit pour l’aimer, ce n’est pas compliqué (rires)! Je l’ai toujours aimée… Je me disais: «Si au moins elle était conne, ça serait mieux (rires)!» Mais non, c’est une humaine d’exception! Elle est gentille, douce, drôle... Elle est pleine de bienveillance! Elle m’envoyait plein de petits messages lorsqu’on tournait, je sentais qu’elle était là pour me protéger… elle était parfaite en tous les points, il n’y a pas d’autres mots pour décrire comme elle m’a fait sentir à ses côtés dans cette belle aventure!», me confiait Maripier en entrevue.

«Quand je l’ai rencontrée, j’avais l’impression que ça faisait dix ans que je la connaissais! Ça a été fluide, fluide, fluide. Ce n’est pas compliqué avec elle, c’est une fille travaillante, préparée, c’est une trooper, une fille de gang! C’était vraiment parfait entre nous!», ajoutait Isabel.



Un meurtre étrange à l'intérieur du Mur

Au cœur de l’hiver québécois, la sergente-détective Céline Trudeau (Isabel Richer) se fait confier l’enquête d’un meurtre étrange, commis dans la petite ville minière de Fermont. En arrivant sur place, elle découvre une immense structure résidentielle et commerciale qui protège les habitants du vent glacial venant de l’Arctique: le Mur. Ce lieu de rencontre pour la population est devenu le théâtre du meurtre crapuleux de Justine Fournier, une danseuse nue. Toute la ville est en émoi. Tout le monde est suspect. La tension s’élève d’autant plus qu’il semble évident que ce meurtre soit relié à la mort, qu’on avait crue accidentelle, d’un enfant il y a trois ans. La douleur et les soupçons rongent les proches des deux victimes. Le plus grand choc de Céline ne sera cependant pas lié à l’enquête, mais à la rencontre inattendue avec sa fille, Sophie (Maripier Morin), qu’elle avait complètement perdue de vue depuis quatre ans en raison d’un conflit. La colère de Sophie envers Céline renaîtra plus forte que jamais.



Pour résoudre le mystère entourant les meurtres et déchiffrer l’étonnante mise en scène créée par l’assassin, Céline s’adjoindra un jeune policier local, Alex Théberge (Alexandre Landry), auquel elle s’attachera immédiatement.



La Faille est une intrigue policière forte qui amènera les téléspectateurs à découvrir plusieurs réseaux de relations humaines, de rivalités et de rapports de force. Ils feront aussi connaissance avec des personnages aux prises avec leur démon intérieur, leurs fêlures et leurs faiblesses. Au fil de l’enquête, la vie de Céline, de Sophie et de plusieurs habitants de Fermont sera complètement bouleversée lorsque leur faille, la plus intime, sera mise en lumière…



Une distribution cinq étoiles complète le duo de femmes fortes formé par Isabel Richer et Maripier Morin. On peut donc compter sur la présence de Jean-Philippe Perras, Marc Messier, Élise Guilbault, Patrick Hivon, Benoit Gouin, Monique Spaziani, David Savard, Stéphane Jacques, Dominique Quesnel, Éveline Gélinas, Marianne Fortier, Denis Trudel, Kim Despatis, Mani Soleymanlou, Catherine St-Laurent, Xavier Huard, Schelby Jean-Baptiste, Mélanie Langlais, Normand Daoust, Alexa-Jeanne Dubé et Noah Parker.



Tournée, entre autres, dans le décor grandiose et majestueux du Grand Nord québécois, cette série offre des images à couper le souffle. Dans la beauté et la luminosité de ces paysages, suspense et intrigues s'entrecroiseront avec des personnages qui se révéleront blessés malgré les apparences.



Les textes de La faille sont signés par Frédéric Ouellet et la réalisation est de Patrice Sauvé. Nicola Merola et Charles Lafortune, qui nous ont également offert la très populaire série haute tension Victor Lessard, en sont les producteurs exécutifs.

Voyez plus de photos du visionnement!

Psssst! Une deuxième saison a DÉJÀ été confirmée!!!



