La Faille: Maripier Morin de retour dans la saison 2!

C'est maintenant officiel: Maripier Morin sera non seulement de retour à la télévision, mais aussi dans la saison 2 de La Faille!

Eh oui, Maripier se glissera à nouveau dans la peau de Sophie, la fille de la sergente-détective Céline Trudeau, interprétée par la talentueuse Isabel Richer.



Karine Paradis



Les tournages, qui avaient été interrompus en mars dernier à cause de la COVID-19, reprendront officiellement en janvier prochain. Ce nouveau volet, attendu de pied ferme par les fans, atterrira sur nos écrans à la fin de l'année 2021!

Une nouvelle enquête à Québec

La toute nouvelle enquête se déroulera non pas dans le froid polaire de Fermont, mais à Québec lors de neuf nouveaux épisodes réalisés par Patrice Sauvé. Cette fois, on pourra découvrir la Vieille Capitale et le fameux Château Frontenac qui surplombe la ville sous un tout nouvel angle avec, une fois de plus, une immersion dans l'hiver québécois et sa splendeur.

Voici d'ailleurs le synopsis: «Le meurtre étrange, au Fairmont Le Château Frontenac, d’un ex-ingénieur qui a été responsable de l’effondrement d’un viaduc ayant fait plusieurs victimes, lance la sergente-détective Céline Trudeau (Isabel Richer) dans une nouvelle enquête. Son travail se compliquera quand d’autres meurtres surviendront et se complexifiera quand le père de Sophie, que Céline n’a pas revu depuis 20 ans, deviendra l’un des suspects!»



La Faille



Dans cette nouvelle histoire, on pourra retrouver Isabel Richel, Maripier Morin, Alexandre Landry, David Savard et Benoit Gouin, qu'on a pu découvrir dans la saison 1 de La Faille.

À cette distribution s’ajouteront Naila Louïdort (Toute la vie), Marie Bernier (Madame Lebrun), Félix-Antoine Duval (L'Échappée), Geneviève Boivin-Roussy (O'), Jean Marchand (Unité 9), Emile Schneider (Le Monstre), Bruno Verdoni (Les pays d'en haut), Bruno Marcil (Les invisibles), Amélie Grenier (O'), Romane Denis (La dérape), Manuel Tadros (Une autre histoire) et Charles-Aubey Houde (Madame Lebrun).

Rappelons que Maripier Morin avait brisé le silence et s'était adressée à ses fans en octobre dernier!



