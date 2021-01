La faille, saison 2: une première photo du tournage dévoilée

On a eu droit à une toute première photo du tournage de la deuxième saison de La faille, cette semaine sur les réseaux sociaux!

C'est la comédienne Isabel Richer, qui tient l'un des rôles principaux, qui a dévoilé le cliché sur Instagram.

Avec la photo prise en coulisses, l'interprète de Céline Trudeau dans La faille a simplement écrit « C'est reparti ».

Voici la publication en question :

Sous la photo, la soeur d'Isabel Richer a souligné son immense talent :

« Ma sœur je te le dis jamais assez ! Tu es si bonne à l’écran et une personne aussi fantastique en dehors de l’écran #tropfieredelle#masoeur😘 »

C'est vrai qu'elle est talentueuse!

Une nouvelle enquête à Québec pour la saison 2

La toute nouvelle enquête se déroulera non pas dans le froid polaire de Fermont, mais à Québec au cours des neuf nouveaux épisodes réalisés par Patrice Sauvé. Cette fois, on pourra découvrir la Vieille Capitale et le fameux Château Frontenac qui surplombe la ville sous un tout nouvel angle avec, une fois de plus, une immersion dans l'hiver québécois et sa splendeur.

Voici d'ailleurs le synopsis: «Le meurtre étrange, au Fairmont Le Château Frontenac, d’un ex-ingénieur qui a été responsable de l’effondrement d’un viaduc ayant fait plusieurs victimes, lance la sergente-détective Céline Trudeau (Isabel Richer) dans une nouvelle enquête. Son travail se compliquera quand d’autres meurtres surviendront et se complexifiera quand le père de Sophie, que Céline n’a pas revu depuis 20 ans, deviendra l’un des suspects!»

Karine Paradis

Rappelons que Maripier Morin reprendra son rôle de Sophie Taylor dans la série dramatique. Il s'agit du premier projet professionnel de l'animatrice depuis la controverse de l'été dernier.

Le producteur de La faille, Charles Lafortune, a depuis défendu son choix de laisser Maripier Morin reprendre son personnage. De son côté, la chroniqueuse Rosalie Bonenfant a questionné cette décision.

