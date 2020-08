La famille est dans le pré : la première bande-annonce révélée!

La nouvelle télé-réalité La famille est dans le pré à Canal Vie mettra en vedette vos couples chouchous de L'amour est dans le pré!



L'émission nous permettra de suivre ces anciens participants de L'amour est dans le pré dans leur quotidien et de voir les défis qu'ils doivent relever chaque jour pour jongler avec la famille et le travail colossal sur la ferme!



Voici les agriculteurs qui seront de retour au petit écran avec leur douce moitié et leurs enfants :



Voici la première bande-annonce de La famille est dans le pré :







À quoi ressemble maintenant leur réalité d'agriculteurs? Comment vont les enfants? Ont-ils changé depuis leur passage à L'amour est dans le pré?



Vous aurez toutes les réponses à vos questions dès le jeudi 8 octobre à 19h30 à Canal Vie!





L'amour est dans le pré/La famille est dans le pré/V/Bell Média



