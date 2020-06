La Famille Groulx célèbre un anniversaire important, cette semaine : c'est l'anniversaire de Gavin!



Le jeune garçon, né le 11 juin 2014, a maintenant 6 ans. Comme le temps passe vite!

Afin de souligner cette journée toute spéciale, Tara et Pascal ont partagé des photos de leur fils sur Instagram. Il est tout simplement adorable!



Voici la publication en question (n'oubliez pas d'utiliser les petites flèches à droite au centre pour voir tous les clichés) :



«Aujourd’hui on fête notre bébé Gavin qui n’est plus du tout bébé, ça fait 6 ans qu’il est avec nous et il rempli nos journées d’amour et de sourire ! Bonne fête Gavin 😘😍🎂🍰»



Toute l'équipe d'enVedette souhaite un joyeux anniversaire à Gavin! On l'aime tellement!



Rappelons que Tara Groulx a donné naissance à son onzième enfant en début d'année, une petite fille, dont on ignore toujours le prénom.

On le découvrira dans la prochaine saison de La famille Groulx : la télé-réalité sera de retour pour une quatrième saison cet automne à Canal Vie!



Vous aimerez aussi :