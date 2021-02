La famille Groulx célèbre un anniversaire important en photo!

La famille Groulx souligne un anniversaire très important, en ce milieu de semaine : celui de l'aîné de la bande, le beau Tristan!

Ce dernier est le premier né des nombreux enfants de Tara et Pascal Groulx. Il souffle ses 20 bougies en ce 10 février 2021!

Comme on n'a pas tous les jours 20 ans, les heureux parents de La famille Groulx ont partagé une adorable photo de leur jeune adulte sur leur compte Instagram officiel accompagnée d'un touchant petit mot afin de lui rendre hommage :

« Aujourd’hui il y a 20 ans ont est devenus parents pour la première fois!! Bonne fête mon beau Tristan, tu as commencé notre aventure et maintenant tu as 20 ans et prépare tes applications pour l’université, wow que le temps passe vite!! Happy birthday 🥳🎂🎉 #lafamillegroulx #groulxkids #happybirthday #bonnefete #20yearsold #timeflies »

Il ressemble beaucoup à son célèbre papa!

On lui souhaite un merveilleux anniversaire, nous aussi!

Rappelons qu'en plus du fêté, Tristan, les Groulx sont les heureux parents de Sacha, Bianca, Savannah, Haylee, Logan, Lucas, Gavin, Nathan, Amaya et la petite dernière, Sienna Addison! Ils se sont mariés à l'automne 2019. On a d'ailleurs pu voir leurs photos de mariage officielles pour la toute première fois il y a quelques jours.

En ce qui concerne la télé-réalité La famille Groulx, elle sera de retour pour une cinquième saison cette année à Canal Vie!

D'ici là, vous pouvez revoir les saisons 1 à 3 sur Crave.

