La Famille Groulx souligne avec amour l'anniversaire de la petite Amaya-Jade

La jolie Amaya-Jade soufflait ses trois bougies hier, en même temps que l'arrivée du printemps!

Pour l'occasion, les membres de la famille Groulx ont décidé de souligner la fête de la petite puce avec d'adorables photos partagées sur les réseaux sociaux. Nul doute, le thème de la journée était vraisemblablement la passion évidente de la fillette pour l'univers des princesses de Disney!

«Première journée de printemps en plus de la fête de notre princesse favorite, Amaya-Jade, déjà trois ans! On t’aime beaucoup ma cocotte!💖😍🥰😘🥳🎂 #lafamillegroulx #groulxkids #happybirthday #bonnefete #3yearsold #princess #ariel #disney #loveyou #birthdaygirl @joseegateauxcentfacons», dévoile la famille via Instagram.

Le gâteau confectionné par Josée Morin (des Gâteaux Cent Façons) était d'ailleurs pour le moins impressionnant!

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir toutes les photos du carrousel)!





Il y a quelques semaines, c'est Tristan qui fêtait son anniversaire et changeait de dizaine en passant le cap des 20 ans!

«Aujourd’hui, il y a 20 ans on est devenu parent pour la première fois! Bonne fête mon beau Tristan, tu as commencé notre aventure et maintenant tu as 20 ans et prépare tes applications pour l’université, wow que le temps passe vite!! Happy birthday 🥳🎂🎉 #lafamillegroulx #groulxkids #happybirthday #bonnefete #20yearsold #timeflies»





En ce qui concerne la téléréalité la famille Groulx, elle sera de retour pour une cinquième saison cette année à Canal Vie!

D'ici là, vous pouvez revoir les saisons 1 à 4 sur Crave.



