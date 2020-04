La famille Groulx : Tara et Pascal ont un message pour vous!

La famille Groulx sera de retour le temps d'un épisode spécial confinement le 4 mai prochain!

Les célèbres parents de 11 enfants, Tara et Pascal, ont invité les fans à être au rendez-vous par le biais d'une courte vidéo partagée sur Instagram :

« Ne manquez pas l’épisode de confinement le 4 mai à 20h00 suivie du Facebook live sur le site de canal vie #lafamillegroulx #groulxkids #canalvie @canalvie

#confinement »

Ils sont tellement beaux ensemble! Et on adore le regard de Tara quand Pascal déclare qu'à l'extérieur de la maison, c'est « plus tranquille » !

Tel qu'indiqué sur la publication, les parents et les 11 enfants de La famille Groulx vous donnent rendez-vous sur Facebook dès 21h sur la page de Canal Vie, pour un live tout de suite après leur émission spéciale!

On les retrouve le 4 mai prochain dès 20h à Canal Vie pour la spéciale La famille Groulx en confinement! D'ici là, visionnez de nouvelles capsules exclusives dès maintenant sur le site officiel de l'émission!

Pssttt..! Tara a récemment partagé une photo d'elle avec son 11e bébé! On vous invite à revoir cet adorable cliché qui a été très populaire sur les réseaux sociaux!

