La Famille Groulx : Pascal et Tara publient de superbes photos souvenir de leur mariage!

Il y a un an jour pour jour, Tara et Pascal de La Famille Groulx se disaient oui pour la vie!



Afin de souligner leur premier anniversaire de mariage, les deux amoureux ont partagé de superbes photos souvenir de cette journée mémorable.



Voici les magnifiques portraits du couple (utilisez la flèche blanche à droite pour voir toutes les images) :



On souhaite du bonheur pour toujours à ce merveilleux couple! Ils sont si beaux ensemble!



La petite Haylee, la cinquième enfant la célèbre famille, a célébré ses 13 ans en septembre dernier! Voyez 5 adorables photos de la jeune fille pour l'occasion!



Rappelons que La famille Groulx sera de retour ce mois-ci à Canal Vie! Dans la quatrième saison de la populaire télé-réalité, on suivra l'arrivée du onzième bébé de Tara et Pascal, on découvrira enfin son prénom et on pourra en savoir plus sur la mésaventure de la petite Amaya, qui a frôlé la noyade plus tôt cette année.

C'est à ne pas manquer dès le jeudi 29 octobre à 20h à Canal Vie!







