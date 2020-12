La famille Groulx : une saison 5 confirmée en 2021 à Canal Vie!

Voici sans aucun doute la meilleure nouvelle de la journée!



La populaire émission La famille Groulx sera de retour pour une cinquième saison en 2021 à Canal Vie!

Tara et Pascal ont révélé la bonne nouvelle lors d'un Direct sur leur page Facebook jeudi soir.



La famille Groulx est un succès : la série occupe la première position des émissions préférées des adultes 25-54 sur les chaînes spécialisées cet l'automne!



Les saisons 1 à 3 sont disponibles dès maintenant sur Crave.

Karine Paradis



Sur une autre note, on connaît enfin le prénom du 11e bébé de Tara et Pascal! La petite fille, née en janvier dernier, s'appelle Sienna Addison et porte les deux noms de famille, soit Lawson-Groulx. Elle est trop mignonne!



